Volume de operações no SPB somou R$ 49,3 bilhões O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, informou na noite desta segunda-feira que o volume das operações feitas hoje no SPB foi de cerca de R$ 49,3 bilhões. Segundo ele, o giro ficou um pouco acima do esperado pelo BC. O valor destas operações correspondeu a 4.296 mensagens. Figueiredo considerou que o primeiro dia de funcionamento do SPB foi tranquilo, sem o registro de problemas significativos. Ele informou que ao longo do dia ocorreram apenas quatro situações de contingência para o envio e recebimento de mensagens, sendo que em três casos houve contingência total e em uma, apenas parcial -uma ocorrência muito pequena. O diretor de Política Monetária do Banco Central acha que é possível que em uma semana o mercado volte a operar com um volume financeiro semelhante ao praticado antes da estréia do SPB. Ele ressaltou, entretanto, que isso vai depender do desempenho do novo sistema nos próximos dias. "Se o sistema funcionar bem num dia, e depois no outro dia também, e nos dias seguintes, acredito que o volume vá crescendo gradualmente até voltar ao normal", disse. Figueiredo informou ainda que, do total de cinco contingências registradas hoje, uma referia-se a uma clearing, que ele não revelou o nome. O problema, segundo ele, foi em relação ao registro do valor de uma operação, que aparecia com incorreção no novo sistema. O diretor informou também que o BC optou por prorrogar por uma hora o funcionamento do sistema Selic e do sistema de transferência de reservas. Em função disso, Figueiredo só terá o volume final das operações mais tarde. A última prévia divulgada pelo diretor era de um total de 4.296 mensagens, com valor financeiro de R$ 49,387 bilhões. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"