Volume de recursos para o crédito deve crescer 19,3% neste ano Um relatório divulgado hoje pelo Bradesco traz estimativas otimistas para a ampliação das carteiras de crédito das instituições financeiras em 2004. De acordo com o economista chefe do banco, Octavio de Barros, as linhas de financiamento brasileiras podem experimentar uma expansão de 19,3% neste ano. Em 2003, a alta dos volumes financeiros das carteiras de crédito de instituições financeiras foi de 8,35%. Para a carteira livre, cujos recursos não têm obrigatoriedade de direcionamento, o banco projeta um crescimento de 24,6%, apoiado, principalmente, na maior contratação de crédito por pessoas físicas. Segundo o executivo, a retomada da atividade econômica e melhora nos níveis de renda e emprego serão as principais responsáveis pelo crescimento das linhas. Crédito para Pessoa Jurídica O economista-chefe do Bradesco ainda afirma que o crédito destinado às empresas deve experimentar uma expansão significativa com base na melhora dos níveis de endividamento das companhias nacionais. "As grandes empresas brasileiras estão bastante líquidas, quitam dívidas em maior volume do que no ano passado e estão próximas de encerrar um ciclo de reestruturação financeira que durou cinco anos e se preparam, portanto, para inaugurar uma nova fase de investimentos que requererá suporte do sistema financeiro", ressalta no relatório. Para 2005, o Bradesco estima uma expansão da carteira de crédito total da ordem de 16,3%.