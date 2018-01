Volume de serviços cai 4,9% em setembro, maior queda para o mês desde 2012

RIO - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou retração do volume de serviços prestados de 4,9% em comparação com setembro do ano passado, a maior queda para um mês de setembro, desde janeiro de 2012, quando foi iniciada a série histórica. Frente a agosto, o volume de caiu 0,3%. No acumulado do ano o recuo foi de 4,7% e em 12 meses houve baixa de 5%.

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) apontou também retração na receita bruta nominal em setembro, de 0,2% ante igual mês de 2015, e de 0,7%, ante agosto. A taxa acumulada no ano foi positiva em 0,4% e, em 12 meses, em 0,2%.

Entre as atividades, na série livre de influências sazonais, registraram variações positivas em volume de serviços prestados, os segmentos administrativos e complementares (0,7%) e de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (0,3%).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Variações negativas foram registradas nos segmentos de outros serviços (-2,5%), de serviços prestados às famílias (-0,9%) e de serviços de informação e comunicação (-0,6%). O agregado especial das atividades turísticas apresentou crescimento de 1,5%, na comparação com agosto.mês do ano anterior. A taxa acumulada no ano ficou em 0,4% e, em 12 meses, 0,2%.