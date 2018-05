Volume de serviços prestados cai 0,2% em março, aponta IBGE

RIO - O volume de serviços prestados no País caiu 0,2% em março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio em linha com o Projeções Broadcast, onde as estimativas variavam de queda de 1,0% a alta de 0,2%, com mediana negativa de 0,40%.

No acumulado dos três primeiros meses do ano, o setor caiu 1,5%, e nos 12 meses, houve queda de 2,0%.

Para especialistas, o resultado comprova que o setor segue com maior dificuldade de reação. Até mesmo o analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE Rodrigo Lobo reconheceu na divulgação do dado de fevereiro que a PMS ainda não mostra sinais de recuperação. O setor de serviços ainda opera apenas 1% acima do ponto mais baixo da série, alcançado em março de 2017, e 12,6% abaixo do pico da atividade (novembro de 2014).

"A taxa de serviços em 12 meses está negativa desde julho de 2014", lembrou Lobo. "A recuperação ocorre por taxas negativas menos intensas. São poucos os sinais de melhora, todos insuficientes para cravar que há algum tipo de recuperação (nos serviços)", argumentou.

No terceiro mês de 2018, os economistas dizem que a indústria, que vinha contribuindo para impulsionar os fretes, registrou queda, o que deve, portanto, prejudicar os serviços prestados no período. A produção industrial cedeu 0,1% em março.