Volume de serviços prestados cai 3,9% em agosto, pior desempenho no mês da série histórica

RIO - O volume de serviços prestados recuou 3,9% em agosto na comparação com igual mês de 2015, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação de agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, houve recuo de 1,6%.

Este foi o 17º resultado negativo consecutivo e o pior desempenho para meses de agosto dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2012. Em julho de 2016 ante julho de 2015, a taxa foi de -4,5%.

Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal subiu 2,2% em agosto ante igual mês de 2015. Com o resultado de agosto, o volume de serviços prestados acumulou queda de 4,7% no ano e recuo de 5,0% em 12 meses.

Os Jogos Olímpicos de 2016 fizeram o volume de serviços crescer 2,7% no Rio em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. No total do país, o volume de serviços prestados encolheu 1,6% na passagem de julho para agosto, mas o Rio foi o Estado que teve o melhor desempenho e uma das três regiões que ficaram na contramão, com resultados positivos.

"Os Jogos Olímpicos realizados no mês de agosto no Rio de Janeiro trouxeram impactos para o setor de serviços", diz nota. Um dos destaques foram as atividades turísticas, que cresceram 1,7% no Rio, na mesma base de comparação.