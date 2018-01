Volume de serviços prestados cai em setembro, aponta IBGE

RIO - O volume de serviços prestados teve redução de 0,30% em setembro ante agosto, após a queda de 1,0% registrada no mês anterior, na série com ajuste sazonal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgada há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação a setembro do ano anterior, houve redução de 3,20% em setembro deste ano, já descontado o efeito da inflação. Nessa base de comparação, as previsões são de retração de 3,70% a 1,05%, o que gerou mediana negativa de 2,40%.

Com isso, o setor de serviços encerrou o terceiro trimestre com recuo de 3,0% ante o terceiro trimestre de 2016. O resultado veio pior que a previsão mais pessimista do mercado financeiro.

Com o resultado de setembro, a taxa acumulada pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 3,7%, enquanto o volume acumulado em 12 meses registrou perda de 4,3%.

Desde outubro de 2015, o órgão divulga índices de volume no âmbito da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Antes disso, o IBGE anunciava apenas os dados da receita bruta nominal, sem tirar a influência dos preços sobre o resultado. Por esse indicador, que continua a ser divulgado, a receita nominal avançou 0,20% em setembro ante agosto. Na comparação com setembro do ano passado, houve alta na receita nominal de 2,30%.

Famílias. O segmento de serviços prestados às famílias registrou um avanço de 5,9% na passagem de agosto para setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, a queda de 0,3% em setembro ante agosto na prestação total de serviços foi puxada pelo recuo de 1,8% nos serviços de informação e comunicação.

O setor de transportes avançou apenas 0,3% na prestação de serviços em setembro ante agosto. O volume de serviços profissionais e administrativos cai 0,2% em setembro ante agosto.