Volume de vendas em supermercados recua no 1º semestre O volume vendido nos supermercados registrou queda de 1,6% entre janeiro e junho deste ano na comparação com igual período do ano passado, de acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), divulgado nesta quarta-feira, 31. No primeiro semestre de 2012, as vendas em volume recuaram 0,2% sobre o mesmo intervalo do ano anterior.