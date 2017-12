Volume diário de falências cai 27,5% entre janeiro e outubro O volume de falências decretadas apresentou declínio de 27,5% entre janeiro e outubro de 2004, em relação ao mesmo período de 2003, conforme boletim oficial da Serasa nesta quinta-feira. No período, foram decretadas 3.438 falências, contra 4.745 falências nos dez primeiros meses do ano passado. O comportamento foi semelhante ao das falências requeridas, que totalizaram 10.274 ocorrências até outubro e recuaram 37,3% em relação ao mesmo período de 2003, quando foram verificadas 16.390 ocorrências. As concordatas também apresentaram queda nos dez primeiros meses do ano. O volume de concordatas requeridas (434) caiu 20,8%, ante as 548 verificadas no período compreendido entre janeiro e outubro de 2003. No caso das deferidas, foram totalizadas 351 concordatas no acumulado do ano, ante 408 em igual período de 2003, uma diminuição de 14%.