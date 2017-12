Volume do crédito cresce 10,5% no ano até agosto O volume de operações de crédito do sistema financeiro apresentou em agosto um crescimento de 1,3%, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central (BC). Com o aumento, o estoque dos empréstimos bancários passou dos R$ 446,912 bilhões (26,2% do PIB) para R$ 452,8 bilhões (26,4% do PIB). O porcentual em relação ao PIB dos empréstimos de agosto alcançou o mesmo patamar verificado em dezembro do ano passado, o maior desde o início do governo Lula. No ano, os empréstimos bancários acumulam uma alta de 10,5%. De acordo com os números do BC, os empréstimos lastreados em recursos livres de direcionamento tiveram no mesmo mês de agosto um incremento de 1,6% e as operações de crédito direcionadas (habitação e rural, por exemplo) experimentaram um aumento de 0,7%.