Volume financeiro de cartões cresce 20%, diz Amex O volume financeiro movimentado pelos cartões de crédito em dezembro desse ano será em torno de 20% maior do que o verificado no fim do ano passado, estimou o presidente da American Express do Brasil, Hélio Magalhães, tomando com o base as movimentações realizadas até esse momento no mês. "A curva de consumo da indústria de cartões de crédito para pessoa física é de crescimento no mês de dezembro conforme a aproximação do Natal. Nosso volume, comparativamente ao ano passado, está muito melhor, embora a base comparativa não seja das melhores porque o desempenho do Natal de 2002 foi muito fraco", explicou o executivo. Magalhães admitiu ainda que "para quem estava muito otimista", o Natal de 2003 ainda está abaixo da expectativa, mas acredita que as operações de incentivo ao crédito promovidas pelo governo federal, adicionadas à queda dos juros, garantirão continuidade do crescimento econômico ao longo de 2004. "Nossa estimativa é de que o crédito será uma componente importante para o bom desempenho da economia já a partir de janeiro e, durante todo o ano, o crescimento será contínuo, com o ponto mais alto da escalada no final de 2004. O Natal do ano que vem será bem melhor do que o deste ano", projetou. O executivo ponderou, no entanto, que para o processo de crescimento econômico ser melhor sucedido será necessário uma maior recomposição salarial, hoje "muito aquém do que estava há dois anos". "Só com a recomposição da massa de salários o consumidor poderá se endividar e, assim, atingirmos crescimento de vendas de segmentos de bens duráveis, dependentes de financiamentos mais longos", avaliou.