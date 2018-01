Volume maior compensa a queda das cotações Embora o resultado da balança comercial em outubro obedeça ao mesmo padrão observado nos últimos meses – queda maior das importações que das exportações –, vale notar que as vendas externas apresentaram em outubro a menor redução mensal em valor (-4%) em 2015 em relação ao mesmo mês do ano anterior, alcançando US$ 16,05 bilhões. Já as importações registraram recuo forte, de 21%, não passando de US$ 14,05 bilhões. Com saldo de US$ 1,99 bilhão no mês, a conta de comércio acusa superávit de US$ 12,24 bilhões em 2015. É um dos raros dados positivos da economia neste ano, mas decorrente da crise, que comprimiu fortemente as importações.