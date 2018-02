Volumes e preços no comércio externo Um estudo recente do efeito sobre a América Latina de uma eventual queda dos preços das "commodities" concluiu que o Brasil seria um dos países da região menos atingido. Certamente, para se avaliar os efeitos de uma eventual queda de preços, o mais interessante é observar a evolução, em cada categoria de produtos, dos preços e do volume tanto das exportações quanto das importações. A Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) divulga mensalmente dados sobre esses indicadores que mostram que, de uma maneira geral, evoluem em sentido contrário: na exportação, um aumento dos preços provoca redução do volume; na importação, a redução dos preços se traduz por uma elevação do volume. Na exportação, em geral, em maio, houve uma elevação dos preços, nos últimos 12 meses, de 11,3%, enquanto o volume apresentou aumento de apenas 6,8%. No caso dos produtos básicos, com alta de preços de 7,4%, houve um aumento de 13,5% no volume, o que mostra a forte demanda do mercado internacional. A situação é diferente para os semimanufaturados: a forte demanda se traduziu por uma elevação de 22,1% dos preços, mas de apenas 7,7% do volume. Nos manufaturados (que têm maior valor agregado) a elevação de preços de 11,1% permitiu aumento de apenas 3,7% do volume exportado, fato mais sensível no caso dos bens duráveis, em que houve reajuste de preços de 8,6%, mas queda de 10% do volume, diante da forte concorrência da China. As importações mostram uma situação totalmente inversa: os preços nos 12 últimos meses aumentaram 4,5% e o volume cresceu 20,3%. Dois setores exibem resultados muito diferentes da média. Os bens de capital tiveram queda de 0,9% nos preços com elevação de 26,7% do volume importado. Isso explica, em grande parte, o crescimento dos investimentos que se aproveitaram da queda dos preços para encomendar bens de capital no exterior. O outro setor bem diferente da média geral é o dos bens duráveis: em 12 meses os preços aumentaram 3,5% (ligeiramente abaixo da inflação interna), mas o volume cresceu 65,1%, mostrando a invasão dos produtos importados, especialmente eletrônicos e eletrodomésticos. O único setor em que há equilíbrio entre preço e volume é o dos combustíveis (11,9% e 11,5%, respectivamente). São dados que devem ser levados em conta na definição de uma política industrial.