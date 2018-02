Volvo, Renault e Volks Audi param nesta 4ª no Paraná Os trabalhadores das três grandes montadoras de Curitiba e região, Volvo, Renault e Volkswagen Audi, realizarão nesta quarta-feira uma paralisação de advertência por duas horas para reivindicar o reajuste salarial. Os metalúrgicos querem a reposição da inflação e 5% de aumento real. Segundo Eleno Bezerra, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, as negociações vão ocorrer fábrica por fábrica, e, caso não avancem, os funcionários devem decretar greve por tempo indeterminado. A última oferta apresentada pelas montadores oferecia um reajuste salarial de 4,19%, com aumento real de apenas 1,3%, bem abaixo do pedido pelos trabalhadores.