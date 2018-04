Voos domésticos sobem 9,43% em junho no Brasil

As companhias aéreas brasileiras registraram alta de 2,59% no fluxo de passageiros transportados ao exterior em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. A oferta de assentos, por sua vez, aumentou 7,31% na mesma base de comparação. A taxa média de ocupação dos aviões em voos internacionais foi de 65,47%, o que representou um recuo de 3,01 pontos porcentuais em relação a junho do ano passado.

No acumulado do primeiro semestre, o fluxo de passageiros transportados ao exterior registrou queda de 5,64% ante mesmo período do ano passado. A oferta de assentos recuou 3,02% na mesma base de comparação. A taxa média de aproveitamento das aeronaves ficou em 66,62%. De janeiro a junho de 2008, a média de ocupação havia ficado em 68,47%.