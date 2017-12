Vôos nacionais com promoções nas férias As empresas de transporte aéreo estão realizando algumas promoções no período de férias de julho. As ofertas incluem tarifas mais baixas, financiamento no cartão de crédito e até transporte terrestre entre aeroportos. Confira abaixo as promoções realizadas pelas principais empresas aéreas do país. Gol A empresa Gol Transportes Aéreos não alterou sua política tarifária. Os clientes da Gol podem comprar passagens aéreas entre as cidades de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Brasília em 4 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 12 vezes com juros de 2,09% ao mês. A Gol está com um projeto de ampliação do alcance das rotas, por meio de uma integração de linhas de ônibus de 36 empresas entre aeroportos e cidades vizinhas aos aeroportos mais importantes do país. O projeto já está em prática no Rio de Janeiro. O sistema funciona com três ônibus que atendem passageiros que desembarcam no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. O vice presidente de marketing e serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, explica que a Gol montou um check in avançado no aeroporto de Jacarepaguá que fica a 30 quilômetros do aeroporto do Galeão. A Gol transporta gratuitamente os passageiros que saem de Jacarepaguá. O próximo destino do projeto é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, Interior de São Paulo. A Gol pretende interligar as linhas de ônibus entre Viracopos e as principais cidades do interior paulista." O objetivo é oferecer aos passageiros a possibilidade de comprar uma pasagem de ônibus e avião com desconto", ressalta Tarcísio. TAM A TAM preparou algumas promoções para o mês de julho, com tarifas que tem descontos promocionais, em alguns trechos nacionais. Os vôos entre o aeroporto de Congonhas e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim (Galeão) está custando R$ 79,00 em todos os horários. Além disso, a empresa está oferecendo transporte gratuito diário do Galeão para o aeroporto Santos Dumont e do Galeão para aeroporto de Jacarepaguá. A promoção é válida de segunda a sexta-feira. O pagamento pode ser realizado em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Quem comprar passagens com antecedência também ganha descontos de até 50%. Os passageiros que adquirirem a passagem com 14 dias de antecedência pode conseguir até 50% de desconto. Já os passageiros que comprarem passagem com 11 de antecedência podem ter desconto de 30% e as passagens aéreas podem ser compradas em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. A promoção Tarifas Super Reduzidas da TAM oferece passagens mais baratas para quem embarcar entre as 10h e 16h30min. Veja no quadro abaixo os destinos com descontos. Saída Destino Preço Congonhas ? São Paulo Pampulha - Belo Horizonte R$ 130,00 Congonhas ? São Paulo Brasília R$ 175,00 Congonhas ? São Paulo Santos Dumont ? Rio de Janeiro R$ 149,00 Congonhas ? São Paulo Curitiba R$ 99,00 Congonhas ? São Paulo Porto Alegre R$ 175,00 Congonhas ? São Paulo Florianópolis R$ 130,00 Santos Dumont ? Rio de Janeiro Pampulha ? Belo Horizonte R$ 99,00 Santos Dumont ? Rio de Janeiro Brasília R$ 175,00 Porto Alegre Curitiba R$ 130,00 Porto Alegre Florianópolis R$ 99,00 Brasília Santos Dumont ? Rio de Janeiro R$ 175,00 Brasília Pampulha ? Belo Horizonte R$ 150,00 Florianópolis Porto Alegre R$ 99,00 Transbrasil A Transbrasil está realizando a promoção Descontos Programados Transbrasil, com tarifas reduzidas em até 50%. Os passageiros que comprarem seu bilhete aéreo com 14 dias de antecedência poderão ter descontos de até 50%. Para compras com sete dias de antecedência, o desconto pode chegar a 30%. A empresa facilita o pagamento com até 3 pagamentos sem juros no cartão de crédito. Além disso, oferece um serviço de entrega de bilhete no endereço do passageiro para compras realizadas pelo telefone 0800-151151 ou no site www.transbrasil.com.br Varig A Varig está trabalhando com tarifas promocionais na compra de bilhetes aéreos ida e volta, com no mínimo de 14 dias de antecedência e permanência de 3 a 30 dias. A estada mínima de 3 dias é contada a partir do dia seguinte ao embarque. O desconto para quem comprar passagens com antecedência chega a 40%. Para quem efetuar a compra de passagem com no mínimo de 11 dias, o desconto pode ser de 30%. Estas promoções não são válidas para ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo. A empresa aérea está oferecendo tarifas mais baratas para os seguintes roteiros (ida e volta) abaixo: Saída Destino Preço São Paulo Nova York US$ 850,00 São Paulo Paris US$ 1.229,00 São Paulo Roma US$ 1.229,00 São Paulo Cancun US$ 1.097,00 São Paulo Lisboa US$ 1.116,00 São Paulo Fortaleza R$ 822,00 São Paulo Salvador R$ 616,00 São Paulo Florianópolis R$ 406,00 Vasp A Vasp mantêm a mesma política tarifária do mês passado. A empresa está realizando uma promoção pela qual, a cada 9 viagens efetuadas com bilhetes da empresa nas tarifas das categorias Adulto ou Criança de ida ou de volta para qualquer destino, o passageiro titular terá direito a um bilhete bônus emitido de ida ou de volta nos trechos operados pela Vasp. Para ter direito ao bilhete bônus, o passageiro Vasp titular deverá apresentar-se a uma das lojas de passagens autorizada, com antecedência mínima de 24h à data do vôo, e apresentar os cartões de embarque originais da Vasp utilizados nas 9 viagens. Serviço Gol - 0800-7012131 TAM - 0800-123100 Transbrasil - São Paulo: (0xx11) 3326-9000 - Outras localidades: 0800-151151 Vasp - 0800-998277 Varig - (0xx11) 5091-7000