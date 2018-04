Voos no Santos Dumont crescem 19% em abril e maio A presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Paiva Vieira, informou há pouco que, nos meses de abril e maio, houve um aumento de 19% nos pousos e decolagens no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na comparação com o mesmo bimestre de 2008. Segundo ela, isso foi reflexo da decisão da Agência de reabrir o aeroporto para os voos domésticos - e não apenas a ponte aérea. A decisão não retirou passageiros do Aeroporto Galeão, como o governo do Estado do Rio de Janeiro chegou a cogitar.