Votação de procedimento no Senado americano aprova pacote

O Senado dos Estados Unidos fez uma votação de procedimento na noite desta segunda-feira, 9, para finalizar o debate sobre o pacote de estímulo à economia de US$ 827 bilhões, e aprovou o projeto, o que abre caminho para que o pacote passe na votação definitiva que deverá ocorrer na terça-feira ao meio-dia. Três senadores republicanos votaram com os democratas, para atingir os 60 votos necessários que superam um possível obstáculo republicano ao projeto. O pacote foi aprovado por 61 votos a favor e 36 contra. Os republicanos insistiram que os procedimentos apropriados fossem seguidos para o polêmico pacote, portanto, ao invés de concordar com a realização de uma votação final imeadiata, eles realizaram a votação de procedimento, para garantir que a ordem regular fosse seguida. O apoio de três senadores republicanos - Susan Collins e Olympia Snowe do Maine, e Arlen Specter da Pensilvânia, foi obtido após negociações no final de semana. Os democratas precisarão manter sua frágil coalizão para o pacote receber a aprovação definitiva na terça-feira. Se o pacote for aprovado, os senadores terão que discutir com a Câmara dos Representantes (deputados) uma versão final para o pacote, porque o projeto aprovado pela Câmara na semana passada é de US$ 819 bilhões, diferente do pré-aprovado pelo Senado.