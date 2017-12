Votação sobre resgate da Grécia testa rebelião no partido Syriza

O governo de esquerda da Grécia fez um apelo nesta quarta-feira, 29, a parlamentares descontentes para que apoiem as reformas exigidas para o início das conversas sobre o acordo de resgate, à medida que o primeiro-ministro Alexis Tsipras enfrenta o segundo grande teste no Parlamento em uma semana.

No domingo, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que, após a revisão bem-sucedida do novo plano de resgate à Grécia, é possível discutir a redução dos juros da dívida do país e a alteração no vencimento dos prazos.

Um primeiro conjunto de reformas voltado em grande parte para aumentos de impostos e disciplina tributária desencadeou uma rebelião em seu partido, o Syriza, na semana passada, e só foi aprovado graças a votos de partidos de oposição que são pró-União Europeia.

O projeto de lei que os parlamentares vão votar nesta quarta-feira cobre regras para lidar bancos falidos e para acelerar o sistema Judiciário - duas outras condições definidas pela zona do euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para abrir as negociações sobre o empréstimo de resgate de € 86 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É praticamente certo que a legislação será aprovada, apesar de protestos planejados, depois que os partidos de oposição anunciaram seu apoio ao governo. Porém, com as divisões no Syriza escancaradas pela rebelião de 39 deputados na semana passada, a votação desta quarta-feira será acompanhada de perto para ver se o premiê perderá ainda mais apoio. (Por Costas Pitas e Angeliki Koutantou).