Votar projeto do ICMS em agosto é um 'compromisso', diz Levy

RIO - O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, demonstrou convicção quanto a uma votação favorável da resolução sobre as mudanças no ICMS e do projeto de lei sobre regularização de recursos expatriados no Senado na volta do recesso parlamentar, em agosto. O ministro negou que tenha havido resistência no Senado em votar rapidamente as mudanças no ICMS, vinculadas ao aumento de receita previsto com a regularização dos recursos expatriados.

"Isso é um compromisso", afirmou Levy, ao ser perguntado sobre a possibilidade de as matérias serem votadas em agosto. "Na verdade, não houve (resistência). Eles votaram a urgência da lei da regularização. Foi uma semana muito carregada, teve a questão da reforma política", completou o ministro, ao deixar a 157ª reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reuniu os secretários estaduais da Fazenda no Rio. "A sessão se estendeu até mais de meia-noite, então não houve exatamente resistência", disse Levy.

O ministro destacou o apoio recebido dos governadores. "Será ainda mais fácil, na medida em que, agora, temos um número extremamente expressivo de governadores que se manifestaram formalmente apoio a essa resolução (que alinha as alíquotas do ICMS)", disse Levy, citando o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). "O fato de ter um apoio tão concreto dos governadores também cria um ambiente extremamente favorável para se avançar com essa medida", completou.

Levy contou ainda que a Medida Provisória editada sobre a reforma do ICMS pode sofrer pequenos ajustes em relação ao desembolso do Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, um dos fundos criados para ressarcir os Estados após a convergência das alíquotas. O mais importante, porém, foi que as conversas avançaram, destacou o ministro.

O apoio formal dos Estados é um ponto de convergência importante, disse Levy, que considera o momento certo para agir. Segundo ele, há uma disposição do Supremo Tribunal Federal (STF) de resolver a questão dos benefícios fiscais, que hoje estão à margem da legalidade, afirmou o ministro. "Temos de avançar com a agenda completa e trazer esses benefícios à luz do dia e para a legalidade. Isso é muito importante, pois envolve empresas grandes", disse.

PIS/Cofins. Levy também negou que as mudanças propostas na cobrança do PIS/Cofins gerem aumento de carga tributária. "O objetivo é ser neutro. É óbvio que, como a gente vai aumentar o espaço para crédito, você vai ter que reajustar alíquota, para a arrecadação ser neutra. O objetivo não é criar carga tributária, pelo menos no conjunto", disse o ministro.

Levy defendeu ainda a proposta do PIS/Cofins como forma de acabar com distorções. "Hoje, a carga tributária efetiva varia muito entre os setores. Isso não é bom", afirmou.