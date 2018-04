Voto de juiz Oliva dá sobrevida à Transbrasil O voto do juiz Ruiter Oliva pelo não acolhimento do pedido de falência formulado contra a Transbrasil pela General Eletric Capital, salvou hoje a companhia aérea de ter suas portas lacradas de imediato, dando, na pior das hipóteses, sobrevida de alguns meses. Dois outros desembargadores, da 9ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça, Antônio Vilenilson (relator) e Marcos César, mantiveram votos proferidos a 26 de março, data em que foi iniciado o julgamento, pela decretação da quebra da Transbrasil. Como a decisão de falência não foi unânime, a empresa aérea ficará em suspenso até o julgamento de recurso que irá ingressar, por meio do advogado João Piza. O recurso, denominado embargos infringentes, deverá ser interposto num prazo de 15 dias, após a publicação do acórdão no Diário Oficial. Será julgado pela mesma Câmara com o acréscimo de mais dois desembargadores. Recurso desse tipo leva em média seis meses para ser julgado. O recurso cujo julgamento agora se encerrou, após três adiamentos consecutivos, foi interposto pela General Eletric contra a decisão da juíza Cintia Adas, da 19ª Vara Cível que em 30 de junho do ano passado julgara improcedente o pedido de falência. A General Eletric ingressou com o pedido de falência com base em uma nota promissória de US$ 2,7 milhões, protestada por falta de pagamento. A juíza Cintia Adas indeferiu o pedido por que o título em questão era objeto de uma ação declaratória de nulidade proposta em outra Vara pela Transbrasil. No início do julgamento do recurso, dois desembargadores votaram pela reforma integral da sentença e conseqüente decretação imediata da quebra. Agora o terceiro juiz Ruiter Oliva votou pela manutenção da sentença de primeira instância, embora com fundamento diverso: o de ter havido ( novação) que torna " ilíquido" o título em questão. Salientou que entre 95 e 97 a Transbrasil firmou com a General Eletric contratos de arrendamento de motores e aeronaves. Em 27 de maio de l999 as partes celebraram contrato de rescalonamento das dívidas, que na época somavam US$ 20,4 milhões. Com base nesse contrato foi emitida a nota promissória que acabou protestada. Entretanto em 27 de abril de 2000, as partes firmaram outro contrato, esse de rescisão. Nele a General Eletric reconhece pagamento parcial da dívida por parte da Transbrasil. Essa circunstancia torna " ilíquido" o título pela ocorrência de " novação".