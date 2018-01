Votorantim abre fábrica de cimento de R$ 860 milhões no Pará

O grupo Votorantim inaugurou ontem uma nova fábrica de cimento no País, em meio a uma das crises mais fortes do setor nos últimos anos, mas de olho no potencial de crescimento da região centro-norte no médio prazo.

A unidade, instalada em Primavera (PA), tem capacidade para produção de 1,2 milhão de toneladas de cimento por ano e é a segunda da maior fabricante brasileira do insumo no Estado e a terceira da empresa na região Norte.

A fábrica consumiu investimentos de R$ 860 milhões e inicia suas operações em meio a uma expectativa de retração do consumo de cimento do mercado interno de 15%, afirmou o presidente da companhia, Walter Dissinger.

“A fábrica de Primavera é o fim do ciclo Brasil de investimentos”, afirmou o executivo. “A região centro-norte é uma região de crescimento no médio prazo. Há grande déficit nos segmentos de infraestrutura e imobiliário, sobretudo no Pará”, afirmou Dissinger. Ele acrescentou que Estados como o Amapá continuam importando cimento, algo que a Votorantim deverá suprir com a abertura da nova unidade.

De janeiro a maio, as vendas de cimento no Brasil acumularam queda de 13,9% sobre um ano antes, somando 23,2 milhões de toneladas, segundo dados da associação que representa os fabricantes, o Snic.

“Estamos esperando que o mercado caia cerca de 15% este ano, depois de recuar 10 por cento no ano passado. Mas vemos sinais positivos nas medidas que estão sendo tomadas pelo governo que devem levar a uma retomada na indústria, o que deve ajudar no consumo do cimento. Acreditamos que isso deve ocorrer no ano que vem”, afirmou Dissinger.

Novos investimentos. Com a abertura de Primavera, a Votorantim Cimentos se volta a projetos de melhoria da eficiência no Brasil, apostando em substituição do coque por outros insumos em seus fornos. Ao mesmo tempo, segue executando projetos de expansão fora do País, com foco em países como Estados Unidos, Marrocos, Turquia e Bolívia.

De acordo com o executivo, o foco no Brasil são projetos de eficiência energética, que receberão mais investimentos. “Não temos planos para novas expansões de capacidade no Brasil nos próximos 18 meses”, afirmou Dissinger.

Segundo ele, nos EUA a Votorantim Cimentos vê oportunidades na região dos Grandes Lagos e na Flórida, nas quais o consumo de cimento está subindo em um ritmo de dois dígitos no ano passado. A empresa também tem interesse em expandir sua atuação na Turquia e no Marrocos.