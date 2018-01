Votorantim capta cerca de US$ 100 milhões no exterior O Banco Votorantim, do Grupo Votorantim, que havia lançado uma emissão para captação de US$ 50 milhões, já na manhã de hoje havia conseguido no exterior US$ 100 milhões. E a captação poderá chegar ao final a US$ 130 milhões, adiantou o presidente das Indústrias Votorantim, José Ermírio Neto. "Estamos voltando à normalidade e há por parte do investidor mais credibilidade no País", disse o empresário. Segundo ele, "o êxito na operação também decorre da tradição e da marca Votorantim, que é inteiramente nacional. Isto é bom para todos". A operação é de 11 meses, vencendo em 11 de dezembro próximo, com taxa de juros de 7 e 1/4 (sete e um quarto). "A taxa é boa, pois em emissão anterior de uma instituição nacional por 9 meses, foi de 6 e 3/8 (seis e três oitavos). Uma boa operação para nos do Votorantim", concluiu.