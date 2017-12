Votorantim compra fábricas da mexicana Cemex nos EUA A Cemex, líder em cimentos do México, fechou acordo para vender algumas fábricas nos EUA para a brasileira Votorantim por cerca de US$ 389 milhões. A Cemex informou na noite de terça-feira que as duas companhias assinaram o acordo, que havia sido anunciado em novembro. De acordo com a companhia mexicana, as duas empresas cumpriram o período exigido pelas normas antitruste e a venda deve ser concluída no primeiro trimestre deste ano. A Cemex está vendendo as fábricas de Charlevoix e Dixon-Marquete, além de alguns terminais de distribuição na região dos Grandes Lagos. A empresa mexicana disse que vai usar os recursos da venda para reduzir a dívida necessária para a aquisição, anunciada em setembro, do grupo britânico RMC por US$ 5,8 bilhões.