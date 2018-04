Votorantim cria empresa com a Telefutura e Banco Pátria A Votorantim Novos Negócios anunciou nesta terça-feira, 24, a fusão da Tivit, provedora de serviços de tecnologia da informação com a Telefutura, dos empresários Luiz Mattars e Heraldo de Paola, que atua no ramo de atendimento via telefone. A empresa resultante da fusão terá faturamento de R$ 700 milhões por ano e 18 mil funcionários. O objetivo da união é ampliar a terceirização de serviços no mercado brasileiro e entrar no mercado de prestação de serviço remoto via telefone ao exterior, como fazem as empresas indianas do setor de call center. As duas empresas tem unidades em São Paulo, Mogi das Cruzes e Rio de Janeiro. O nome da nova companhia será Tivit e a composição acionária será de 72,1% das ações para a Votorantim, 12,4% do Banco Pátria e 15,5% para os fundadores da Telefutura.