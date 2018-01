Votorantim cria empresa internacional para aumentar exportação O Grupo Votorantim, em mais um importante passo rumo à internacionalização, criou a CBA Overseas Trading Company. A empresa terá sede em Road Town, nos Estados Unidos. A tarefa da nova empresa é ampliar as vendas externas do Grupo Votorantim, principalmente do setor de alumínio, como disse o presidente do seu Conselho de Administração, Antonio Ermírio de Moraes. Ele também informou que o objetivo é aumentar as exportações em 2003 em relação aos US$ 600 milhões de 2002 e US$ 500 milhões de 2001. Segundo o empresário, com uma trading company internacional haverá mais agilidade nas vendas externas, uma meta a ser ampliada dentro do Grupo. "Gerando divisas, estaremos gerando mais empregos internamente", disse o empresário na manhã deste sábado. O Grupo Votorantim esteve voltado para investimentos externos em 2002. Adquiriu fábricas de cimento no Canadá e está fechando negócio com um novo grupo fabricante de cimento americano, um negócio estimado em US$ 100 milhões. O ano fecha com outro importante esforço internacional: a criação da CBA Overseas Trading Company. A CBA Overseas Trading deverá ter um aporte de capital neste ínicio de 2003 de US$ 100 mil, sendo uma subsidiária integral, instalada em Road Town, nos Estados Unidos. A nova companhia foi criada e aprovada em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia Brasileira de Alumínio (que chegou a exportar entre 80 a 85% de sua produção em 2002), do Grupo Votorantim, no dia 8 de novembro último.