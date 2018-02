Votorantim negocia compra de cimenteira na Argentina

Segundo nota enviada pela Uniland à Bolsa de Madri, essas participações "representam, de forma direta e indireta, 50% do capital social das sociedades cimenteiras". Porém, a operação ainda depende do exercício de direito de preferência por parte do Grupo Molins, também espanhol, proprietário dos outros 50% do capital social dessas empresas.

Segundo fontes, o vice-presidente do Molins, Juan Molins, teria aceitado a negociação com o Votorantim - embora tenha dito à imprensa argentina, no ano passado, que, se a Uniland deixasse o país, o grupo teria interesse em comprar a outra fatia da Cimentos Avellaneda. "A menção na nota sobre o direito de preferência de Molins é somente o cumprimento formal das normas", disse uma das fontes. A Votorantim não comentou a operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.