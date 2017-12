Votorantim pode comprar fábricas da Cemex nos EUA O jornal Financial Times afirma hoje que a Cemex, a terceira maior fabricante de cimento do mundo, planeja vender duas fábricas nos Estados Unidos para a Votorantim Cimentos do Brasil. Segundo o jornal britânico, a Votorantim está adquirindo a unidade Charlevoix, no estado de Michigan, e a unidade Dixon-Marquette, em Illinois, por US$ 400 milhões. O negócio deverá ser concluído no início do próximo ano. O FT afirma que a Cemex pretende concentrar seus esforços nos estados norte-americanos da Califórnia, Texas, Arizona e Florida.