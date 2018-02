VRG inicia vôos de São Paulo para a Cidade do México A companhia aérea Gol informou hoje que a VRG linhas aéreas iniciou as operações diárias de sua mais nova rota internacional, de São Paulo para a Cidade do México. Os vôos diários partem do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 11 horas (de Brasília) e chegam à capital mexicana às 16h45 (horário local). Na volta, os vôos decolam do Aeroporto Internacional Benito Juarez, na Cidade do México, às 18h45 (horário local), aterrissando em São Paulo às 08h25 (de Brasília). Esse é o primeiro destino da VRG na América do Norte. A Empresa voa atualmente para Frankfurt, Londres, Paris e Roma, na Europa; e para Bogotá, Buenos Aires, Caracas e Santiago, na América do Sul.