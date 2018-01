VW anuncia Gol Special em 12 vezes sem juros A Volkswagen acaba de anunciar a promoção para pagamento em 12 vezes sem juros nas vendas do modelo Gol Special com motor 1.0. A oferta é valida para planos com 35% de entrada e estará disponível nas concessionárias de todo o Brasil por tempo indeterminado. Veja nos links abaixo as promoções de outras montadoras que também oferecem taxa de juros zero.