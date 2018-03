VW começa a produzir veículo Polo na Índia A montadora alemã Volkswagen deu início hoje à produção do modelo Polo na Índia e disse que está de olho em "possíveis projetos" no país com a japonesa Suzuki, como parte de sua aliança estratégica com a companhia anunciada esta semana. O Polo está disponível para o mercado indiano na versão a diesel e a gasolina. A empresa fabrica carros no país em sua planta recentemente inaugurada em Chakan, no Estado de Maharashtra, e "planeja elevar a produção e contratar mais gente", disse o presidente e diretor-geral da unidade, Joerg Mueller. A fábrica custou à alemã 580 milhões de euros (US$ 848 milhões) e tem capacidade anual para 110 mil carros.