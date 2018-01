VW inicia hoje Programa de Demissões na unidade do ABC O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informou que começou hoje o Programa de Demissões Voluntárias (PDV) na Volkswagen da Anchieta, no ABC paulista. Os trabalhadores interessados podem ingressar no programa até 19 de julho e receberão acréscimo de 40% do salário por ano trabalhado. De acordo com o sindicato, não há demissões em outras unidades da montadora até agora. Continua válido até novembro o acordo de estabilidade de emprego na fábrica do ABC. A montadora pretende iniciar cortes de mão-de-obra como parte de seu processo de reestruturação no Brasil. A companhia não confirma, mas os sindicalistas informam que podem ser cortados 5,7 mil empregos até 2008. Representantes da Volkswagen reuniram-se no dia 14 com líderes dos empregados do ABC, Taubaté, São Carlos e Curitiba. A Volks deverá se manifestar nesta semana sobre a formalização da proposta de reestruturação, conforme pedido dos sindicatos. A Volkswagen está há oito anos com sucessivos prejuízos no Brasil.