VW up! chega ao Uruguai e México

O compacto up!, da Volkswagen, começa nesta semana a ser exportado para o Uruguai e nos próximos meses para o México. Até agora o modelo produzido em Taubaté (SP) só saía do País rumo à Argentina, que adquiriu 14 mil unidades em um ano. No Brasil, onde foi lançado no início de 2014, o up! teve, até o momento, 100 mil unidades produzidas. Inicialmente estão seguindo 342 unidades do up! para o Uruguai. Os dois novos mercados vão ajudar a melhorar a balança comercial da montadora.

"Investimos na produção de carros globais e nossa perspectiva é de, cada vez mais, buscar nossos clientes externos", diz, em nota, o presidente da Volkswagen do Brasil, David Powels. "Essa alternativa é vital para o setor e ajuda a manter nossa competitividade no País".

No ano passado a Volkswagen, maior exportadora de veículos no País, vendeu 92.275 veículos no exterior, 38% menos que em 2013. No auge, em 2010, a empresa chegou a exportar 392,5 mil automóveis, mais de 20% de sua produção.

Em 2014, a indústria automobilística como um todo exportou 334,2 mil veículos, 40,8% menos que no ano anterior. Boa parte desse volume foi destinada à Argentina.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, até abril, as vendas externas somam 108,5 mil unidades, com queda de 1,2% em relação ao mesmo período de 2014.

Apesar do câmbio favorável às exportações, as fabricantes brasileiras projetam até o fim do ano vendas de 676 mil veículos (incluindo caminhões) para mercados internacionais. Se confirmado, o volume representará uma melhora de apenas 1,2% em relação a 2014.