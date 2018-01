Wagner desmentirá fim da multa do FGTS, diz CUT O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício, saiu hoje em defesa do ministro do Trabalho, Jacques Wagner, e disse que o ministro negará, em entrevista coletiva nesta tarde, que tenha defendido o fim da multa rescisória de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para demissões sem justa causa. A informação de que o ministro seria favorável à extinção da multa foi publicada hoje em reportagem na Folha de São Paulo. "O Jacques Wagner vai desmentir essa informação. Eu falei pessoalmente com a assessoria dele", informou Felício, à Agência Estado. "O ministro está indignado com o tratamento que deram à sua manifestação", complementou o líder sindical. De acordo com Felício, Wagner é favorável à modernização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a ser tratada no âmbito da reforma trabalhista, mas nunca pensou em retirar direitos adquiridos dos trabalhadores. "A manutenção da multa inibe a rotatividade dentro do mercado de trabalho e é assim que deve ser. O que se discute é a criação de mecanismos para impedir que se cometam falcatruas, do tipo o empregado acertar uma demissão e devolver a multa ao empregador, mas nada de acabar com essa multa", afirmou. O presidente da CUT avaliou ter ocorrido "um erro de interpretação" das declarações de Wagner sobre o combate a esse tipo de irregularidade. "Essa multa, como o restante da CLT, deve ser objeto de discussão da reforma trabalhista e das propostas que sairão do Fórum Nacional do Trabalho", disse. Felício garantiu ainda que a CUT prosseguirá defendendo, dentro do Fórum, a manutenção de direitos adquiridos dos trabalhadores, como a multa rescisória de contrato por demissão e o pagamento de 13º salário, apesar de pregar a modernização das leis trabalhistas. Ele aproveitou para criticar seu desafeto, o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, que acusou hoje Wagner de estar sendo influenciado por "setores patronais atrasados". "Conheço o Jacques há mais de 20 anos, antes mesmo da criação da CUT, e posso garantir que essa acusação não condiz com a história dele. O Paulinho foi leviano?, disse. ?Não há influência de empresários e de ninguém. Posso garantir que o ministro não vai enviar nenhuma proposta de mudança da lei trabalhista ao Congresso antes de negociar com sindicatos e empresários. Wagner, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são homens de conciliação e já afirmaram que não vão impor nada a ninguém." Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica