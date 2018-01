Wagner diz buscar alternativa melhor para multa de 40% O ministro do Trabalho, Jaques Wagner, esclareceu nesta tarde em entrevista coletiva que a matéria veiculada hoje no jornal Folha de S. Paulo sobre sua posição em relação à multa de 40% do FGTS para demissões sem justa causa não corresponde à manchete da mesma matéria, segundo a qual o ministro seria favorável à eliminação da multa. De acordo com Wagner, a idéia é que se crie um dispositivo que ofereça melhor proteção aos trabalhadores que não a multa, até que essas garantias sejam regulamentadas por lei complementar. Segundo o ministro, o ideal seria que se chegasse a um consenso entre trabalhadores e empresários no Fórum Nacional do Trabalho, que deve ter início dentro de 90 dias, e que a partir desse consenso se envie uma lei complementar ao Congresso que substituísse esse dispositivo transitório relativo à multa. "Você multa quem passa dos 80 por hora, mas o ideal é que as pessoas não trafeguem acima dessa velocidade. Neste caso, você multa os 40% para dar mais garantias aos trabalhadores, mas o ideal é que se evite ao máximo possível as demissões injustificadas", disse o ministro. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica