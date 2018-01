Wal-Mart compra rede Sonae por cerca de US$ 763,7 milhões A rede varejista norte-americana Wal-Mart fechou a compra das operações da rede Sonae no Brasil por 635 milhões de euros (o equivalente a US$ 763,7 milhões), segundo informou hoje a Sonae, em Portugal. O preço ficou acima das previsões dos analistas e deve gerar um ganho de capital de 60 milhões de euros. Os analistas previam um valor de 600 milhões de euros. A venda deve ser positiva para o papel da Sonae, pois passa um traço na incursão da rede no Brasil. Há mais de um ano, os analistas especulavam sobre a venda das operações brasileiras, que pertencem à Modelo Continente SGPS, unidade da Sonae. "A decisão da Modelo Continente de realizar este desinvestimento no mercado brasileiro foi influenciada pela dificuldade de os negócios alcançarem níveis de lucratividade, acima dos custos elevados de capital injetado no País", disse a Sonae. "Esta dificuldade foi motivada, particularmente, pelas taxas elevadas de juros nos últimos anos, o que tornou o custo do capital extremamente elevado", observou a rede.