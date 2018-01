Wal Mart comunica oficialmente compra do Sonae A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça recebeu na manhã desta quinta-feira o comunicado formal da operação de compra da rede portuguesa Sonae no Brasil pela cadeia norte-americana Wal Mart, anunciada ao mercado no último dia 14. Segundo a assessoria da SDE, a operação foi protocolada como fusão entre os grupos Huntail Participações (Grupo Wal Mart) e Modelo do Brasil (Grupo Sonae). A mesma operação foi protocolada igualmente no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e na Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda, também integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que também farão análise do impacto dessa fusão. A transação envolveu 635 milhões de euros (o equivalente a US$ 763,7 milhões), segundo informações da Sonae, em Portugal. Até agora, o Wal Mart não possuía lojas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, onde o grupo Sonae vinha operando.