Wal-Mart confirma compra da Bompreço por US$ 300 milhões A Wal-Mart anunciou que fechou com a rede holandesa Ahold a aquisição da Bompreço, por US$ 300 milhões, ingressando na região Nordeste do País. A Bompreço tem 118 unidades e emprega 20 mil funcionários. Em um comunicado, a Wal-Mart informou que a compra inclui os hipermercados, supermercados e mini-mercados. As informações são da agência Dow Jones.