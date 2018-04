Wal-Mart demitirá cerca de 800 funcionários na sede, diz jornal

A varejista norte-americana Wal-Mart, líder mundial do setor, começou a demitir cerca de 800 trabalhadores nesta terça-feira, 10, em sua sede, em Bentonville, no Estado do Arkansas (EUA), segundo um representante da empresa citado pelo jornal local Arkansas Democrat-Gazette. A empresa também planeja transferir um número não especificado de funcionários para seu escritório em Nova York. Veja Também: EUA anunciam US$ 1 trilhão para bancos com problemas De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No último dia 5, a Wal-Mart anunciou aumento nas vendas de janeiro nos EUA, ao contrário das concorrentes. A rede informou que suas vendas de mesmas lojas, excluindo gasolina, registraram alta de 2,1% no mês, superando a previsão média de analistas consultados pela Thomson Reuters, de alta de 1,1%. As informações são da Dow Jones.