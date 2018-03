Wal-Mart é a maior companhia dos EUA A rede varejista Wal-Mart manteve a condição de maior companhia norte-americana pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking corporativo anual divulgado pela revista Fortune. Com US$ 246,5 bilhões de faturamento no ano passado, a Wal-Mart superou a General Motors, que ficou na segunda posição, com US$ 186,8 bilhões, e a Exxon Mobil, que fechou o ano de 2002 com um faturamento de US$ 182,5 bilhões. Com um total inferior aos US$ 7 trilhões, as receitas das 500 maiores companhias norte-americanas foram 6% inferiores em relação ao registrado em 2001. Desde que a pesquisa começou a ser realizada, em 1955, foi a sexta vez em que houve queda no faturamento. O total de lucros, de US$ 69,6 bilhões, foi 66% inferior ao registrado no ano anterior ? o montante mais baixo desde 1993. Em termos de valores de mercado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, houve uma queda anual de 26%, uma vez que as bolsas registraram retração pelo terceiro ano consecutivo. A Ford ficou na quarta posição, com vendas de US$ 163,6 bilhões, seguida pela General Electric, com US$ 131,7 bilhões. O Citigroup ficou em sexto, com US$ 100,8 bilhões, seguido por ChevronTexaco, com US$ 92 bilhões; IBM, com US$ 83 bilhões; AIG, com US$ 67,7 bilhões; e Verizon, com US$ 67,6 bilhões, ficou na décima posição. Ao longo dos últimos cinco anos, as vendas da Wal-Mart cresceram a uma média anual de 15,7%, de acordo com a revista ? o que leva a crer que a companhia deverá permanecer no topo da lista por mais alguns anos. A revista estima que o faturamento da companhia poderá alcançar os US$ 434 bilhões em 2007. A Wal-Mart é apenas a terceira companhia a figurar no topo da lista da Fortune 500, junto com General Motors e Exxon Mobil.