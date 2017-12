Wal-Mart e Unibanco trazem Hipercard para Sul e Sudeste A norte-americana Wal-Mart anunciou nesta terça-feira uma parceria com o Unibanco, a partir da qual todas as lojas da rede varejista em território nacional passarão a contar com o cartão Hipercard, lançado em 1982, usado por 2,7 milhões de clientes do Bompreço e em mais de 70 mil estabelecimentos comerciais do Nordeste. No comunicado, o Wal-Mart informou que os 500 mil plásticos Wal-Mart serão substituídos gradualmente pelo Hipercard, que oferecerá um programa para os clientes da varejista de origem norte-americana idêntico ao do Bompreço. Isso implica em ausência total de anuidade e de tarifas de extrato. O Wal-Mart destacou ainda que os clientes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná também contarão com o programa de crédito do cartão Hipercard. Este será adotado primeiramente na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, sendo que sua completa distribuição é prevista para meados deste ano.