Wal-Mart escolhe novo presidente A maior rede de varejo do mundo, o Wal-Mart, anunciou ontem seu novo presidente. Michael Duke, 58 anos, diretor da área de operações internacionais, vai substituir Lee Scott Jr, 59 anos. Duke, que foi responsável pelo crescimento em mercados como Brasil e China, assume o comando em fevereiro, no momento em que o Wal-Mart vive uma situação positiva. No último balanço, o grupo mostrou um aumento de 9,8% do lucro.