Wal-Mart lidera lista das 500 maiores empresas dos EUA Pelo terceiro ano consecutivo, a rede varejista Wal-Mart Stores lidera a lista das 500 maiores da Fortune, com faturamento de quase US$ 259 bilhões no ano passado. O ranking anual das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, com base nos relatórios financeiros de 2003, será publicado na edição de 5 de abril da revista. No Brasil, o Wal-Mart anunciou no início do mês a compra das 118 lojas da rede Bompreço, da Região Nordeste, por US$ 300 milhões. A Exxon Mobil, do setor de petróleo, ficou em segundo lugar, com vendas de US$ 213 bilhões, desbancando a fabricante de veículos General Motors, que caiu para o terceiro lugar com receitas de US$ 196 bilhões. Em quarto ficou outra montadora, a Ford Motor, que faturou US$ 164 bilhões. A General Electric - que atua em segmentos tão diversos quanto motores para aviões e programas de televisão - está em quinto lugar, com US$ 134 bilhões em receitas. Tanto a Ford quanto a GE mantiveram suas posições em relação a 2002. No que diz respeito aos lucros, a Exxon Mobil ficou em primeiro, com US$ 21,5 bilhões, seguida da Wal-Mart, com US$ 9,05 bilhões. A melhora nas condições econômicas dos EUA fez com que muitas empresas conseguissem faturamento recorde em 2003. Vistas como grupo, as 500 companhias voltaram a crescer, depois de dois anos consecutivos de lucros declinantes, registrando ganhos combinados de cerca de US$ 446 bilhões, sobre vendas de US$ 7,5 trilhões. "O que torna o resultado ainda melhor é o fato de que era esperado por poucos analistas", escreveu Janice Revell, da Fortune. Nos sexto e sétimo lugares da lista ficaram duas empresas de petróleo - a ChevronTexaco e a ConocoPhilips, respectivamente. O Citigroup ocupa a oitava posição, seguido da International Business Machines (IBM) e da seguradora American International Group (AIG).