Wal-Mart nomeia brasileiro como novo CEO para varejo na Ásia O Wal-Mart indicou nesta segunda-feira Vicente Trius como o primeiro diretor-executivo do Wal-Mart Asia, uma região em que a companhia busca crescimento. Trius, que também foi nomeado para os cargos de presidente e vice-presidente-executivo das operações de varejo do Wal-Mart Asia, entrou na companhia em 1996 e se tornou presidente e diretor-executivo do Wal-Mart Brasil em 1997. O posto do executivo será sucedido no Brasil por Hector Nunez, que ocupava o cargo de chefe operacional no país, afirmou a maior varejista do mundo. Na Ásia, o Wal-Mart opera 394 lojas Seiyu no Japão e 1001 lojas na China. A empresa também possui participação minoritária na rede Trust-Mart na China, que possui 102 unidades, e uma joint-venture com a Bharti Enterprises na Índia. (Reportagem de Brad Dorfman)