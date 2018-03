Wal-Mart planeja investir no Brasil e na China

Na conferência anual para investidores realizada hoje, o Wal-Mart atualizou suas projeções para investimentos. Os gastos de capital totais no atual ano fiscal, que acaba em 31 de janeiro de 2010, estão previstos entre US$ 12,5 bilhões e US$ 13,1 bilhões, enquanto os gastos em 2011 deverão ficar entre US$ 13 bilhões e US$ 15 bilhões. No último ano fiscal, a empresa investiu cerca de US$ 11,5 bilhões. O Wal-Mart também projetou crescimento modesto nas vendas do atual ano fiscal, de 1% a 2%, e previu uma trajetória bem maior em 2010, entre 4% e 6%. As informações são da Dow Jones.