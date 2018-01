Wal-Mart registra aumento de vendas em outubro A Wal-Mart Inc. obteve alta de 4,5% nas vendas de outubro em lojas abertas há mais de um ano, superando as previsões de elevação de 4,2% dos analistas de Wall Street. A maior varejista do mundo previu alta de 3% a 5% nas vendas em lojas abertas há mais de um ano, mesma margem de crescimento prevista em novembro. Já a varejista J.C. Penney, que no Brasil opera as Lojas Renner, informou queda de 2,3% nas vendas de outubro em lojas abertas há mais de um ano. A queda foi maior do que a projeção de 1,3% feita por analistas.