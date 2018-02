Wal-Mart vê lucro subir no 3o trimestre para US$3,23 bi

O lucro do terceiro trimestre até 31 de outubro subiu para 3,23 bilhões de dólares, ou 0,84 dólar por ação, ante 3,14 bilhões de dólares, ou 0,80 dólar por ação, um ano antes.

Analistas esperavam lucro de 0,81 dólar por ação, na média, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa havia previsto ganhos operacionais entre 0,78 e 0,82 dólar por ação.

As vendas subiram 1,1 por cento, para 98,67 bilhões de dólares. As vendas em novas lojas nos Estados Unidos caíram 0,4 por cento,

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo prevê lucro operacional por ação entre 1,08 e 1,12 dólar por ação para o quarto trimestre. Na média dos analistas, a expectativa é de 1,12 dólar por ação.

As ações do Wal-Mart recuavam 0,7 por cento, para 52,62 dólares antes da abertura do mercado.

(Reportagem de Nicole Maestri)