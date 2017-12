Waldir Pires recebe juiz do caso Varig O juiz da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, a quem está subordinado o processo de recuperação judicial da Varig, deve ser recebido na tarde desta quinta-feira pelo ministro da Defesa, Waldir Pires, para apresentar um quadro real da situação da companhia aérea, suas principais dificuldades e as possibilidades de recuperação. Segundo a Agência Brasil, um estudo realizado pelo diretor do Rio Convention & Visitors Bureau, Paulo Roberto Senise, revela que a Varig é responsável pela injeção de US$1,5 bilhão anuais na economia brasileira. O dado deverá ser um dos tópicos que Ayoub apresentará a Waldir Pires para traçar o panorama atual da companhia aérea. Senise defendeu a preservação da Varig porque considera o setor de transporte aéreo indispensável para o crescimento econômico do País.