Waldir Simão é o mais cotado para assumir Receita

Depois de demitir Lina Vieira, na semana passada, Mantega enfrentou a pressão dos superintendentes regionais que reagiram à demissão da secretária e ameaçaram com demissão coletiva. O episódio provocou desgaste político ao ministro, que foi criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter demitido Lina sem ter um substituto. Antes de sair de férias, Mantega montou uma solução paliativa para tentar amenizar a crise e indicou como interino da Receita o secretário adjunto, Otacílio Cartaxo.

A substituição da secretária se tornou um problema complexo porque é preciso definir um nome capaz de contentar os diversos grupos dentro da Receita. O presidente do Unafisco, Pedro Delarue, admite que Simão é um nome forte para assumir o cargo, mas alerta que ele poderá sofrer resistências dos superintendentes. "Ele representa o outro lado do poder. Simão é ligado ao Nelson Machado (secretário-executivo do Ministério da Fazenda). A Lina bateu de frente com ele e os superintendentes estão com ela", disse Delarue, que é identificado com o grupo do ex-secretário Jorge Rachid. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.