Walfrido propõe reduzir preço do combustível para ajudar aéreas O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, disse hoje, na audiência pública sobre o setor aéreo, realizada pelas comissões de Infra-estrutura e Desenvolvimento Regional da Câmara, que vai defender a redução do preço do querosene de aviação no mercado nacional. O ministro argumentou que é possível haver esta redução no fornecimento pela Petrobras para estimular o crescimento do turismo e aumentar a lucratividade da empresas aéreas. Ele fez o convite ao vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, presente à audiência, para que, juntamente com a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, e o presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, para fechar um acordo nesse sentido e levar a proposta ao presidente Luís Inácio Lula da Silva. "É uma decisão simples que não precisa mudar norma e pode ser resolvida de uma penada, mas este ganho de até 2% para as empresas pode ser muito importante", argumentou Walfrido. Alencar, por sua vez, lembrou que as empresas aéreas não têm praticamente patrimônio nenhum e dependem do bom desempenho para assegurar a lucratividade e a sobrevivência. Ele disse ainda que as empresas não podem alavancar os seus investimentos com empréstimos porque "não há atividade produtiva nenhuma no Brasil capaz de remunerar as taxas de juros dos bancos no Brasil". José Alencar voltou a afirmar que a solução para que a Varig saia da crise terá que ser a de mercado. Segundo ele, o governo não poderia interferir no problema sob pena de distorcer as negociações com os investidores interessados em solucionar o problema da Varig. Em sua exposição, Alencar mostrou que a indústria aérea como um todo teve uma lucratividade de 7,5% em 2004, com 28 empresas em funcionamento.