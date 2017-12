Wall Street abre em baixa sob expectativa da Cisco As bolsas norte-americanas abriram em leve baixa - Nasdaq, -0,04% e Dow Jones, -0,05, e devem seguir sem fortes oscilações, com os investidores contendo suas movimentações enquanto esperam pelo balanço da Cisco Systems. O resultado trimestral da empresa será divulgado só depois do fechamento do mercado, transferindo para o after-hours a repercussão dos dados. Os indicadores futuros das bolsas norte-americanos já sinalizavam que a sessão deverá ser sonolenta. O índice Nasdaq 100 futuro caía 0,13%, após ter operado no positivo durante parte da manhã. O índice S&P 500 para março, por sua vez, perdia 0,20%. As informações são da Dow Jones.